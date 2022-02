Le président de la République Patrice Talon a rencontré hier mercredi 02 février, les présidents d’institutions de la République. Le locataire du palais de la Marina a abordé avec ses hôtes les questions sanitaire (pandémie de la Covid-19) et sécuritaire au plan national et sous régional. Les préoccupations liées au fonctionnement des institutions n’ont pas été occultées. Le président de la Cour constitutionnelle Joseph Djogbénou est assez satisfait du déroulé de la rencontre. Il a confié à la presse que les deux parties ont harmonisé leurs points de vue.

« Les institutions de la république veillent à la sécurité de chacun et à l’épanouissement de tous »

L’homme ajoutera que les institutions prendront en compte les intérêts de l’Etat dans la mission qui leur est confiée par la constitution. Joseph Djogbénou a par ailleurs invité les béninois à avoir l’esprit de lucidité et de tolérance dans l’appréciation des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Les « institutions de la république veillent à la sécurité de chacun et à l’épanouissement de tous » a assuré le président de la haute juridiction selon les propos rapportés par le journal Le Matinal. Pour lui, ses compatriotes, n’ont aucune inquiétude à avoir : »le pays est sécurisé ».

Le pays « fonctionne bien et est dirigé convenablement »

Il faut dire que la sous-région est secouée depuis plusieurs mois par des putschs militaires et le terrorisme transnational. Les militaires béninois ont déjà payé un tribut à ce fléau. Plusieurs d’entre eux ont été tués dans le nord du pays par de présumés membres de groupes djihadistes. Joseph Djogbénou est cependant persuadé que les béninois n’ont pas à s’inquiéter pour leur sécurité. De plus, le pays « fonctionne bien et est dirigé convenablement ».

Applis LNT : Android - Iphone