Le chef d’Arrondissement de Ouèdo Liamidi Houenou de Dravo a été placé sous mandat de dépôt le vendredi 11 février dernier après sa comparution devant le procureur de la République du tribunal de première instance d’Abomey-Calavi. Il a été jeté en prison à cause d’une affaire de parcelles. Ne pouvant donc plus occuper son poste de CA pour le moment, le maire de la commune d’Abomey-Calavi Angelo Ahouandjinou, a pris un arrêté ce mardi 15 février pour nommer un intérimaire du nom de Claude Chatin.

Poursuivi pour faux, usage de faux…

C’est donc cet homme qui assurera l’intérim du CA actuellement en détention préventive avec l’ex-chef d’arrondissement de Godomey Germain Cadja Dodo. Ils sont poursuivis avec trois autres personnes, pour faux et usage de faux, escroquerie, complicité d’escroquerie, complicité de faux et usage de faux. En réalité, les faits reprochés aux prévenus remontent à 2003. Liamidi Houénou de Dravo, qui était alors le maire d’Abomey-Calavi, a été saisi par des représentants de 4 familles. Ceux-ci indiquaient que leurs parents avaient donné un domaine d’un peu plus de 17 hectares à l’Etat. Le domaine se situe dans l’arrondissement de Godomey.

Les représentants de ces familles exigeaient donc une rétrocession des parcelles, selon le journal Le Potentiel. Seulement, il a été établi qu’en 1969, les représentants des familles à l’époque avaient signé un certificat de désistement et d’abandon du domaine à l’Etat pour cause d’utilité publique. En 1970, elles ont reçu plus de 400 mille francs CFA au titre des dédommagements. Quand les nouveaux représentants des familles ont saisi le maire Liamidi Houénou de Dravo en 2003, celui-ci aurait cédé à leur demande. Ce qui leur a permis d’avoir des parcelles dans le domaine indexé.

