Le rapprochement des hommes politiques à l’occasion du vernissage de l’exposition des 26 œuvres culturelles et œuvres d’art et la visite du Président de la République Patrice Talon au domicilie de l’ancien président de la République et vice-président du Forum des anciens Chefs d’Etat et de gouvernement, Nicéphore Dieudonné Soglo continuent de susciter des réactions au sein de la classe politique béninoise et de la société civile. Joël Atayi Guèdègbé, acteur de la société civile et expert en gouvernance, reçu sur Radio Bénin ce jeudi 24 février 2022 a invité les hommes politiques à projeter des images de concorde et de sincérité à l’endroit de la population.

Pour l’expert en gouvernance, il y a des moments où la pacification de la vie publique doit être le leitmotiv de la classe politique. Cela permettra, dit-il, de détendre l’atmosphère dans le pays et d’avoir un «accord tacite pour franchir un seuil donné». Pour lui, «on ne peut pas polluer une vie publique que de contradictions que d’adversité dont on ne sait d’ailleurs à quelle idée elle se rattache souvent ou même à quel point de conflits explicitement on pourrait les rattacher». Et donc l’image que les hommes politiques peuvent renvoyer à l’ensemble de la population, ce sont des images de concorde, de sincérité et «des efforts qu’ils font les uns vers les autres pour mettre chaque chose à sa place». Le Bénin ne peut que, selon lui, «tirer le sentiment d’une démocratie plus apaisée, plus civile et plus civilisée».

L’expert en gouvernance a fait savoir que les contradictions dans la vie publique peuvent se résoudre par la discussion à partir de la tolérance des uns et des autres et donc «c’est un beau temps que nous vivons» a-t-il signalé. Il se dit que «c’est peut-être aussi le temps des coquins et des copains» mais il a affirmé qu’il ne faut pas souhaiter que cela soit uniquement que ça. Il a laissé entendre qu’on ne peut pas refuser à la classe politique «d’avoir des formes de complicités qui nous échappe quelquefois et de se jouer parfois du grand public qui n’a pas accès aux principaux enjeux, qui n’a pas la connaissance, la maîtrise et les mécanismes de la gouvernance pour mieux décrypter ce qui se passe». Pour Joël Atayi Guèdègbé, les hommes politiques utilisent des prétextes tels que les deuils, les occasions sociales pour se rencontrer, se discuter franchement, se rapprocher ou se réconcilier.

L’acteur de la société civile a salué la présence remarquable de l’économiste Franco-béninois, Lionel Zinsou et de l’ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo au vernissage de l’exposition des 26 trésors royaux d’Abomey au Palais de la Marina. C’est pour cela qu’il a déclaré qu’ «il n’y a plus beau que l’art pour sublimer effectivement la rencontre des idées, du bon goût». Pour lui ,si les hommes politiques ont fondamentalement «le bon goût de nous éviter leurs querelles stériles» mais il faut pouvoir engager le pas suivant et se convaincre «qu’il est possible de travailler à mieux pacifier les rapports politiques dans notre pays et donc communiquer au grand public le sentiment qu’il est utile, qu’il est nécessaire que les gens se parlent et entretenir des rapports cordiaux n’est pas signe de trahison».

