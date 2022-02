La dernière attaque terroriste survenue dans le Parc National W le mardi 08 février 2022 n’a laissé personne indifférent. Dans une déclaration, l’ambassadeur de France près le Bénin, Marc Vizy a, au nom de la France, condamné les récentes attaques armées dans le parc National W, présenté ses condoléances aux familles éplorées et réaffirmé la solidarité de son pays avec le Bénin pour la lutte contre le terrorisme.

« Je souhaite, au nom de la France, condamner fermement les attaques de ces derniers jours dans le parc national du W, aux frontières nord du Bénin, qui ont fait 8 morts et 12 blessés » a déclaré l’ambassadeur de France près le Bénin dans une déclaration en date de ce vendredi 11 février 2022 et publié sur le site de l’ambassade.

Il informe que «la France présente ses condoléances aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu’au peuple béninois». La France exprime également ses vœux de plein rétablissement aux blessés. Selon l’ambassadeur Marc Vizy, des procédures de vérification des victimes sont en cours. A travers son ambassadeur, «la France salue de nouveau l’action des forces de défense et de sécurité béninoises, ainsi que celle des agents et gardes forestiers d’African Parks Network (APN) ». La France réitère aussi sa solidarité avec le Bénin pour lutter contre le terrorisme.

Il faut rappeler que le 08 février 2022, les gardes forestiers d’African Parks Network lors de leur patrouille dans le parc National W, sont tombés sur des engins explosifs improvisés. Le bilan fait état de 8 morts et 12 blessés selon le gouvernement du Bénin.

