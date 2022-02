Le Parc National W du Bénin a été attaqué ce mardi 08 février 2022 par des groupes armés. De plus, selon le communiqué du conseil des ministres extraordinaire de ce jeudi 10 février 2022, une patrouille de reconnaissance a encore sauté sur une mine artisanale ce jeudi 10 février 2022 faisant une nouvelle victime dont le bilan fait état de 8 morts et 12 blessés.

La récurrence des attaques terroristes au Bénin n’a pas laissé les autorités françaises indifférentes. Elles ont, dans un communiqué publié sur le site du ministère des affaires étrangères, déconseillé à leurs ressortissants de se rendre dans les zones frontalières du Bénin et demandé aux Français qui veulent se rendre au Bénin «d’observer strictement les consignes de sécurité et de se conformer au zonage sécuritaire tel qu’indiqué sur la carte».

«En raison de possibles incursions de groupes armés terroristes et du risque d’attaque ou d’enlèvement, il est formellement déconseillé de se rendre dans les zones frontalières du Burkina Faso, d’une grande partie du Niger et d’une partie du Nigéria, y compris les parcs nationaux de la Pendjari et du W, et les zones mitoyennes à ces parcs» a publié ce jeudi 10 février 2022 le ministère des Affaires étrangères de la France sur son site.

Selon le communiqué, «ce niveau de vigilance («formellement déconseillé», en rouge sur la carte) est incompatible avec les activités touristiques». Il est donc recommandé aux Français qu’avant tout déplacement au Bénin, «de consulter l’onglet Sécurité de cette fiche, d’observer strictement les consignes de sécurité et de se conformer au zonage sécuritaire tel qu’indiqué sur la carte».

