Le diocèse de Djougou a désormais un nouvel Evêque. Il s’agit de l’abbé Bernard de Clairvaux Toha Wontacien. Il a été nommé par le Saint-Père en remplacement de Monseigneur Paul Kouassivi Vieyra, décédé en mars 2019 au Saint Siège à Rome en Italie, après plusieurs semaines d’hospitalisation.

L’Eglise famille de Dieu de Djougou n’a plus d’Evêque depuis 2019 suite au décès de Monseigneur Paul Kouassivi Vieyra. L’intérim était assuré jusqu’à ce samedi 12 février 2022 par l’archevêque de Parakou Mgr Pascal Nkoué où le pape François a procédé à la nomination de l’abbé Bernard de Clairvaux Toha Wontacien. Le nouvel évêque de Djougou était jusqu’à sa nomination, supérieur provincial des Oblats de Saint François de Sales au Bénin.

Le nouvel archevêque de Djougou, Bernard de Clairvaux Toha Wontacien est né le 20 août 1970 dans la commune d’Abomey-Calavi. Il a fait son cursus primaire et secondaire dans la ville de Parakou. Après avoir décroché sa maîtrise en géologie, il intègre l’Institut religieux des Oblats de Saint François de Sales (O.S.F.S.) et fait sa profession perpétuelle le 26 septembre 1998. Il a été ordonné prêtre le 22 juillet 2006 à Parakou.

Bref aperçu sur les postes de responsabilité exercés par le nouvel Evêque de Djougou

Mgr Bernard de Clairvaux Toha Wontacien a exercé plusieurs postes de responsabilité tout au long de sa carrière. Il a été entre autres responsable à la coordination de la pastorale sociale et de la gestion des projets de développement de l’archidiocèse métropolitain de Parakou, coordonnateur de la Caritas diocésaine et des diocèses du Nord-Bénin (2006-2011), économe de la division Afrique de l’Ouest de la Province de France (2008-2018), Maître des scolastiques O.S.F.S., Abidjan, Côte d’Ivoire, (2013-2018); Conseiller Provincial (2015-2018) et de 2019 à aujourd’hui Supérieur Provincial de la Province de France de l’O.S.F.S. au Bénin.

