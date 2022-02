Le 14 décembre 2021, l’institution américaine Millennium Challenge Corporation –MCC a fait un communiqué annonçant la réduction significative du prochain investissement régional prévu pour le Bénin. Le MCC avait expliqué que c’était en raison du déclin sur plusieurs années de l’engagement du Bénin vis-à-vis des critères d’éligibilité et les principes de gouvernance démocratique.

Cette décision du MCC a été prise à quelques jours après les condamnations des opposants Joël AIivo et Reckya Madougou. Deux mois après, une délégation du MCC conduite par le Président Directeur Général par intérim du Millennium Challenge Corporation (MCC) Mahmoud Bah était en visite de travail au Bénin pour évoquer plusieurs sujets avec les autorités béninoises. Dans un entretien accordé à Frissons radio et diffusé sur les antennes de ce média ce lundi 14 février 2022, le Président Directeur Général par intérim du MCC, Mahmoud Bah tient au respect du principe du droit politique.

Pour Mahmoud Bah, le Millennium Challenge Corporation a constaté que le droit politique n’est plus respecté au Bénin. C’est d’ailleurs l’un des indicateurs très importants dont le MCC tiendra compte pour octroyer des Fonds aux Pays démocratiques. Il est à savoir que le montant pour les accords de don (compact) pour l’intégration régionale n’est pas encore connu. Le Président Directeur Général par intérim du MCC a précisé qu’« on n’a pas fini les études». C’est pour cela que le montant global du nouveau compact n’est pas encore déterminé.

Mahmoud Bah a affirmé qu’«on ne peut pas par déduction savoir combien on va diminuer de ce compact». Mais il a rassuré le gouvernement béninois que le Millennium Challenge Corporation va continuer sa collaboration avec l’Etat béninois. Il a laissé entendre que le MCC veut comprendre les causes réelles du déclin de la démocratie béninoise et fait part au gouvernement les inquiétudes du MCC . Il faut signaler que le nouveau compact regroupe le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Bénin.

