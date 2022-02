Privés de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN Cameroun 2021) et éliminés par les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) pour les barrages du Mondial Qatar 2022, les Ecureuils du Bénin n’ont plus de sélectionneur national depuis le limogeage du Michel Dussuyer en janvier 2022 par la Fédération béninoise de football (FBF).

Dans quelques mois, la sélection nationale béninoise va renouer avec les Eliminatoires des compétitions internationales telles que les éliminatoires de la 34ème édition de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Selon Frissons radio, le choix d’un nouvel entraîneur sera tranché en mars 2022. Aussi, une short liste existe déjà. Toutes les pistes sont explorées à savoir l’Afrique, l’Europe et ailleurs.

Il faut rappeler que Michel Dussuyer a été nommé entraîneur des Ecureuils du Bénin en juin 2008 et a été limogé pour la première fois de la tête de l’équipe nationale béninoise en 2010 par la Fédération béninoise de football (FBF) dirigée en ce moment par Anjorin Moucharafou suite à l’élimination du Bénin lors du premier tour de la CAN Angola 2010. Revenu en 2018 et après avoir emmené l’équipe nationale béninoise en quarts de finale de la 32ème édition de la CAN Egypte 2019, le technicien français a été de nouveau remercié en janvier 2022 par l’instance faîtière du football béninois présidé actuellement par Mathurin de Chacus.

