Hier mardi 22 février, Komi Koutché était sur RFI. Il a lâché une phrase qui fait grand bruit au point d’amener le gouvernement à réagir ce mercredi par le biais de son porte-parole. En effet, l’ancien ministre des finances du régime Yayi, a affirmé que Patrice Talon dépensait dans l’armement et avait l’intention de se bunkériser. Wilfried Léandre Houngbédji, a fait savoir que l’exécutif béninois créditait Komi Koutché « d’une intelligence plus grande que ça ». Et pour cela, il « pense que ses informateurs l’ont induit en erreur ».

Est-ce qu’on peut affirmer dans ces conditions, que Talon « se bunkérise » ?

Léandre Houngbédji informe que le gouvernement, depuis 2016,…a consenti de gros investissements, pour équiper les composantes de l’armée, leur donner les moyens opérationnels de remplir leur part de la mission liée à la construction de notre pays, à l’édification d’un pays sécurisé. Après avoir fait ses investissements pour équiper et recruter du personnel, on permet à ces forces de défense et de sécurité d’être davantage efficace estime le porte-parole du gouvernement. Il se demande donc si dans ces conditions, on peut affirmer que « le président de la République se bunkérise ».

Il circule dans la ville « le plus banalement du monde »

Pour lui, c’est de notoriété publique, que Patrice Talon circule dans la ville comme n’importe quel autre citoyen, sans motards, sans gyrophares, « le plus banalement du monde ». Il se demande aussi si on peut parler de bunkérisation quand le locataire du palais de la Marina « affaisse la clôture du palais et érige plutôt des grillages, qui permettent à tous les passants de voir l’intérieur ». « J’ai le sentiment que comme le gouvernement le pense, les informateurs de notre ami ont dû l’induire en erreur sinon, il est crédité d’une intelligence plus grande » a conclu l’ancien journaliste, sur ce sujet.

