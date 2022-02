La hausse généralisée des prix des produits agricoles ou autres sur le marché commence à entraîner de vives réactions au sein de la population. Mais, selon le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, reçu sur Radio Bénin ce mercredi 02 février 2022, cette hausse observée ces derniers temps au niveau du prix de certains produits manufacturés n’est pas du fait de la mise en application du nouveau code général des impôts. Il a rassuré et expliqué que cette situation est le corollaire de plusieurs phénomènes dont la crise est liée au COVID-19.

Selon le Directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, «les impôts n’ont pas augmenté». Il a déclaré que «la crise sanitaire du Covid-19 a entraîné une forte pression sur les industries au plan mondial ». Il a expliqué que «les industries, étant fermées pendant la période COVID, sont suffisamment sollicitées» et que «tout le monde sait que lorsque la demande est abondante, que le vendeur ou le propriétaire des biens monte ses prix».

Le Directeur général des impôts a fait savoir que «le fret par exemple, les frais de transport des conteneurs de l’étranger à Cotonou aujourd’hui, le prix a triplé». Pour lui, «à partir du moment où le commerçant importateur a supporté des frais de transport plus élevés, il est normal que le coût de revient soit élevé et qu’il répercute sur son prix de vente». Il a affirmé qu’«au niveau des pays de l’inter lande, le Niger par exemple a connu une baisse de sa production agricole d’au moins 50%». Il a dit qu’ «Il y a également au niveau du Burkina Faso, le déplacement massif des populations rurales à cause des attaques terroristes qui a fait baisser la production agricole». Il a laissé entendre enfin que « tous ces pays affluent sur le Bénin pour racheter les produits vivriers vers leur pays».

