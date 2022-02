L’ambassadeur du Bénin près la France Eusèbe Agbangla était sur RFI hier mardi 22 février. Le diplomate a été invité à opiner sur les propos de Komi Koutché qui intervenait sur la même radio un peu plus tôt. En effet, l’opposant affirmait que Patrice Talon avait acheté des armes non pas pour combattre les terroristes mais pour se bunkériser à Cotonou. Des propos que le chef de la représentation diplomatique béninoise en France, trouve totalement déconnectés de la réalité. « Oh là là, je crois qu’il ne connait plus la réalité de notre pays. Il s’agit pour lui d’aller au pays et de voir que le président Patrice Talon circule aisément et il n’a pas besoin de se bunkériser » a assuré le diplomate béninois.

Il n’est « plus au parfum des réalités de notre pays »

Pour lui, le président Talon n’a aucunement l’intention de se bunkeriser à Cotonou. Komi Koutché, n’est « plus au parfum des réalités de notre pays » a laissé entendre l’ambassadeur qui répondait à une autre affirmation de l’opposant en exil. En effet, ce dernier accusait Patrice Talon d’avoir privatisé le pays. Le diplomate béninois est persuadé qu’il n’en est rien mais concède au natif de Bantè ses propos, « étant donné qu’il est très loin du pays et peut-être qu’il a une nostalgie ».

L’autre sujet abordé avec le chef de la représentation béninoise en France, c’est le rapprochement entre Lionel Zinsou et Patrice Talon. Eusèbe Agbangla pense que le président béninois a toujours parlé de main tendue à « toutes les filles et fils de notre pays pour qu’ils viennent contribuer au développement national ».

