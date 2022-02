L’ancien maire d’Abomey-Calavi Liamidi Houénou de Dravo n’est plus libre de ses mouvements. Il a été mis sous mandat de dépôt, ainsi que l’ex-Ca de Godomey Germain Cadja Dodo. En effet, les deux hommes faisaient partie des personnes présentées hier vendredi 11 février au procureur de république du tribunal de première instance d’Abomey Calavi. Ils sont accusés d’avoir trempé dans une affaire de parcelles à Abomey-Calavi. En plus de l’ex-maire, M Cadja Dodo, trois autres personnes ont été déposées en prison.

L’expert-comptable mis sous convocation

Un expert-géomètre du nom de Florentin Bankolé a quant à lui été placé sous convocation. Selon le journal Le Potentiel qui rapporte l’information, les prévenus sont poursuivis pour faux et usage de faux, escroquerie, complicité d’escroquerie et complicité de faux et usage de faux. Il s’agit en réalité d’une affaire de parcelle comme évoqué. En effet, l’ex-maire de la commune d’Abomey-Calavi, Liamidi Houénou de Dravo a été saisi en 2003 par des représentants de 4 familles qui indiquaient que leurs parents avaient donné un domaine d’un peu plus de 17 hectares à l’Etat. Le domaine se situe dans l’arrondissement de Godomey.

Déjà dédommagés en 1970

Les représentants de ces familles exigeaient donc une rétrocession des parcelles, selon le journal Le journal Le Potentiel. Seulement, il a été établi qu’en 1969, les représentants des familles à l’époque avaient signé un certificat de désistement et d’abandon du domaine à l’Etat pour cause d’utilité publique. En 1970, elles ont reçu plus de 400 mille francs CFA au titre des dédommagements. Quand les nouveaux représentants des familles ont saisi le maire Liamidi Houénou de Dravo en 2003, celui-ci aurait cédé à leur demande. Ce qui leur a permis d’avoir des parcelles dans le domaine indexé. C’est donc cette affaire qui vaut à l’ancien édile et à l’ex-CA de Godomey, ces ennuis judiciaires.

