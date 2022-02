Lionel Zinsou est rentré à Cotonou le vendredi 18 février dernier à bord de l’avion présidentiel. Le lendemain, il était présent au vernissage de l’exposition des 26 trésors royaux au palais de la Marina à l’invitation de Patrice Talon. L’ancien premier ministre béninois a à l’occasion accordé une interview à Frissons radio. Le journaliste a voulu savoir où il en était avec ses ennuis judiciaires. « L’accusation a été retirée en appel » a répondu le franco-béninois qui dit ne pas se sentir dans la peau d’un condamné.

Actuellement, c’est comme s’il « n’a jamais été condamné »

Une réaction qui peut surprendre, mais que son avocat explique en détail dans les colonnes du journal Matin Libre. En effet, selon Me Robert Dossou, son client a été condamné en première instance à 5 ans d’inéligibilité, 6 mois de prison avec sursis et une amende de 50 millions de Fcfa pour faux et usage de faux et dépassement de fonds de campagne. Mais il a interjeté appel après le verdict. Au niveau du deuxième degré de juridiction, la « condamnation a été infirmée et remplacée par 4 ans d’inéligibilité, 5 millions d’amende et 6 mois de prison avec sursis ».

La Cour d’appel n’a pas retenu à son niveau l’accusation de « faux et usage de faux », mais continuait toujours de reconnaître son client coupable de « dépassement de frais de campagne ». Lionel Zinsou qui n’approuvait pas cette accusation a formulé un pourvoi en cassation le jour où la Cour d’appel a rendu le verdict. Le pourvoi en cassation étant suspensif, c’est comme si l’ancien premier ministre du régime Yayi « n’a jamais été condamné » actuellement.

