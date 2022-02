La police républicaine a interpellé ce mercredi 09 février 2022 dans la commune de Pobè plus précisément dans le département du Plateau un féticheur pour exercice illégal de médecine. Il sera présenté au Procureur de la République le lundi 14 février 2022.

Un féticheur se fait passer pour un ‘’gynécologue obstétricien’’. Selon Frissons radio, le faux ‘’gynécologue obstétricien’’ a été interpellé pour pratique illégale de médecine dans l’arrondissement d’Isaaba situé dans la commune de Pobè. Il lui est reproché de faire des accouchements traditionnels.

Il sera présenté au Procureur de la République le lundi 14 février 2022. D’après le média, la clinique du faux ‘’gynécologue obstétricien’’ est une maison en paille formée de plusieurs pièces où il fait accoucher les femmes enceintes. La perquisition de cette maison du faux médecin ‘’gynécologue’’ par les forces de l’ordre a permis de découvrir un fusil de chasse et diverses sortes de fétiches. Lors de son audition par la police, le mis en cause a affirmé qu’il utilise des feuilles et des incantations pour faire accoucher les femmes. Plusieurs femmes enceintes qui ont bénéficié de ses services sont passées de vie à trépas.

