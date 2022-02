Le Nord du Bénin est victime depuis quelques mois d’attaques terroristes qui occasionnent à des moments donnés des pertes en vies humaines. La police républicaine du commissariat de l’arrondissement de Koussoucoingou dans la commune de Boukoumbé située dans le département de l’Atacora vient de mettre la main sur une personne de nationalité française dans une opération suspecte.

Selon Le Potentiel, le Français arrêté est en train d’utiliser un drone sans avoir pris la peine de prendre une autorisation auprès des autorités compétentes béninoises en violation des textes en vigueur en République du Bénin. Ce Français serait actuellement interrogé par les éléments de la brigade criminelle. Ces derniers l’auditionnent pour savoir dans quelle intention, il utilise ce drone sans en informer au moins la police. Après son audition par la police, cet expatrié français sera certainement présenté au Procureur de la République dans les heures à venir.

Il faut signaler que le Nord du Bénin surtout certaines communes situées dans le département de l’Atacora sont attaquées depuis quelques mois par des groupes armés. On peut citer les attaques contre les forces de défense et de sécurité près de la frontière avec le Burkina Faso, dans les encablures du pont de Mékrou à l’Ouest de la commune de Banikoara, dans les localités de Porga dans la commune de Matéri et de Yangoli au Nord-Ouest du Bénin et au Parc National W.

