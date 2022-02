Le programme des obsèques de l’artiste chanteuse Victorine Agbato alias «Vivi l’Internationale» est désormais connu. Selon Frissons Radio, elle sera inhumée le 10 mars 2022 au cimetière PK 14 de la ville de Cotonou. Ces obsèques démarrent le 7 mars 2022. Une veillée corps présent sera faite en sa mémoire le 9 mars 2022. Il faut rappeler que Victorine Agbato alias «Vivi l’Internationale» est décédée chez elle à l’âge de 75 ans à Porto-Novo dans la nuit du mardi 15 février 2022 au petit matin du mercredi 16 février 2022 pendant qu’elle dormait.

Elle ne souffrait d’aucune maladie selon ses enfants. Vivi l’internationale est très populaire au Bénin et est connue par la population béninoise pour ses chansons de paix et d’amour qu’elle a chantées pendant la période électorale dans les années 1990. Le titre phare de l’une de ses chansons qui a marqué positivement les Béninois est « N’dokolidji» qu’elle a composé et chanté à la Conférence Nationale des Forces vives de la Nation en invitant les acteurs politiques à éviter que le Bénin ne bascule dans la guerre.

A travers ces chansons de paix et d’amour, elle a bercé plusieurs générations dans les années 1990. Dans ses différentes sorties publiques pendant les périodes chaudes depuis l’avènement du Renouveau démocratique, elle a toujours prôné le vivre ensemble dans la concorde au Bénin.

