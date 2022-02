La police républicaine a interpellé à Cotonou un Togolais avec un passeport béninois alors qu’il s’était lancé dans la procédure d’obtention du visa pour la France. Un Togolais arrêté avec un passeport béninois à Cotonou. Selon Frissons Radio, l’homme se serait engagé dans la procédure d’obtention du visa pour se rendre en France.

Dans cette procédure d’obtention du visa, le consulat constate avec ses empreintes digitales qu’il avait déjà un passeport togolais. Interpellé, il a avoué que c’est un Béninois qui l’a aidé à l’établissement de ce nouveau passeport. Présenté au procureur de la République ce jeudi 10 février 2022, il a été placé sous mandat de dépôt. Son procès est prévu en mars 2022 au tribunal de Cotonou.

Il faut rappeler qu’il y a actuellement un autre cas d’établissement de passeport béninois à des étrangers devant la Cour de répression des infractions économiques et du Terrorisme (CRIET) . L’ex-directeur de l’émigration et de l’immigration Florent Edgard Agbo et 19 autres personnes sont en détention provisoire dans une affaire de «délivrance de passeports aux Camerounais». Ils sont poursuivis pour «Abus de fonction, faux et usage de faux». Après la dernière audience du 07 février 2022, leur procès a été renvoyé au 28 février 2022.

