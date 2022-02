Le président américain Joe Biden a annoncé tôt jeudi qu’un raid américain en Syrie mercredi avait permis de tuer le chef du groupe terroriste État islamique, encore appelé Daech, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. « Hier soir, sous ma direction, les forces militaires américaines dans le nord-ouest de la Syrie ont entrepris avec succès une opération antiterroriste pour protéger le peuple américain et nos alliés et rendre le monde plus sûr », a déclaré le président dans un communiqué.

« Grâce à la compétence et à la bravoure de nos forces armées, nous avons éliminé du champ de bataille Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, le chef de l’Etat islamique. Tous les Américains sont revenus sains et saufs de l’opération », a ajouté Biden. Il devrait prononcer un discours sur le raid plus tard jeudi. Le Pentagone a qualifié le raid des forces d’opérations spéciales américaines mercredi soir, de « réussi » et affirmant qu’il n’y avait pas eu de victimes américaines.

13 morts dans l’opération

« Plus d’informations seront fournies dès qu’elles seront disponibles », a déclaré le porte-parole du Pentagone Jean Kirbydit dit dans un bref communiqué. Treize personnes, dont des enfants et des femmes, auraient été tuées dans l’opération antiterroriste, qui s’est déroulée autour d’une maison de deux étages à Atmeh, près de la frontière entre la Syrie et la Turquie, selon l’AP.

