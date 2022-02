Le président américain Joe Biden s’est récemment exprimé sur la situation des ressortissants américains se trouvant sur le sol ukrainien. En effet, le locataire de la Maison Blanche a indiqué, qu’en cas d’attaque russe contre l’Ukraine, il ne mobilisera pas une aide militaire pour aller chercher ces derniers. Le numéro un américain a fait ces déclarations, hier jeudi 10 février 2022, lors d’une interview accordée hier au média américain NBC News.

Une des plus puissantes armées du monde

Au cours de son intervention, Joe Biden a appelé les Américains se trouvant sur le sol ukrainien à partir, puisque si la Russie attaque son voisin Ukrainien, ce ne serait pas une situation simple à gérer. D’ailleurs, il a tenu à souligner, dans ce cas, que les USA feraient face à l’une des plus puissantes armées du monde. Ainsi, il a fait comprendre que ce serait « une guerre mondiale. Quand les Américains et les Russes commencent à se tirer dessus, nous sommes dans un monde très différent ». Le locataire de la Maison Blanche a par ailleurs souligné que les Américains se trouvant en Ukraine, sont une ligne rouge à ne pas franchir par la Russie. Lors de l’entretien, Joe Biden a indiqué qu’il avait discuté de cet aspect avec son homologue russe Vladimir Poutine.

De lourdes sanctions contre le Kremlin

Notons que la tension s’est accrue ces derniers temps entre la Russie et les occidentaux, sur le dossier ukrainien. Ces derniers qui affirment que Moscou prépare une invasion de l’Ukraine, ont promis de lourdes sanctions contre le Kremlin. Joe Biden avait évoqué des mesures punitives visant plusieurs personnalités russes parmi lesquelles figurent Vladimir Poutine. Par ailleurs, son administration avait menacé de suspendre le grand projet du gazoduc NordStream 2 qui assure la liaison entre l’Allemagne et la Russie. De son côté, le Kremlin nie vouloir attaquer l’Ukraine, tout en disant vouloir se protéger de l’hostilité de l’Occident et de Kiev.

