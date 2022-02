L’obtention du passeport diplomatique congolais de Gim’s sert actuellement de prétexte à Booba pour relancer les clashs avec son « ennemi » de toujours. Avec des extraits de vidéo et des commentaires très visés sur son compte instagram, Booba s’est bien amusé à se moquer du chanteur de R&B.

La star internationale Gim’s et son frère Dadju ont été récemment désignés ambassadeurs culturels par le président congolais Félix Tshisekedi. Une désignation qui a été accompagnée de deux passeport diplomatique mise à la possession des deux artistes. Grand honneur et grande nouvelle pour Gim’s qui n’a hésité à partager l’information avec ses fans via son compte instagram.

« Très belle rencontre aujourd’hui à Kinshasa avec son excellence le président Félix Tshisekedi. Merci infiniment pour votre gentillesse et votre complicité, de belles choses en perspective…. », a-t-il légendé. La nouvelle a d’ailleurs été commenté et critiqué autant dans le bon que dans le mauvais sens.

Mais naturellement, ce n’est que les mauvais commentaires qui ont beaucoup plus retenir l’attention du rappeur américain Booba. Ainsi, à chaque détail près, le chanteur a pris du plaisir pour remuer le coup dans la plaie den son rival. « T’es un sacré suceur toi c’est incroyable. Ehhhh diplomate quoi», a-t-il posté avant de ramener à l’actualité un extrait sonore d’une interview dans laquelle Gim’s expliquait qu’il voulait que le Congo « devienne Dubaï ».

En revenant à la polémique dont Gim’s a été le centre ces derniers jours, Booba a ensuite ramené les propos de l’interprète de « Bella ». « Je me présente comme un artiste français, pas congolais ». Il a accompagné la citation avec la vidéo d’un Congolais sceptique à propos de Gim’s qui vraissemblement n’avait pas digéré sa déclaration.

« Gims, c’est un Congolais mais qui renie sa nationalité et qui ne fait pas de la Rumba, donc il est disqualifié ». Aussi, Booba n’a pas pu finir sans évoquer la femme de Gim’s DemDem : « on est prêt à t’accueillir ». C’est évident que le rappeur cherchait depuis fort longtemps une telle opportunité et qu’il n’a pas perdu le temps pour saisir celle-ci !

