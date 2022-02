La Commission électorale nationale autonome (Cena) a rendu public, ce lundi 28 février 2022, les résultats de l’appel à candidatures concernant le recrutement du Directeur général des élections, des directeurs techniques et de la Personne Responsable des marchés publics. Aux termes du processus de recrutement du Directeur général des élections, Boucary Abou Soulé Adam a été choisi pour être le Directeur général des élections.

Les choses ont commencé par être mis en place pour les élections législatives de 2023 tant sur le plus administratif qu’organisationnel. Dans une décision DCC 22-065 du 24 février 2022, la Cour Constitutionnelle a fixé les prochaines élections législatives devant permettre d’élire les députés de la 9ème législature de l’Assemblée nationale au 08 janvier 2023. Ce lundi 28 février 2022, c’est le tour du Président du Conseil national, Sacca Lafia de publier les noms des membres de la direction générale des élections de la Commission électorale nationale autonome (Cena) qui ont la lourde responsabilité d’organiser les prochaines élections législatives dans la transparence. Le Directeur général des élections et ses 5 directeurs techniques ont été désignés à l’issue d’un processus de recrutement lancé le 12 novembre 2021 par un appel à candidature.

Boucary Abou Soulé Adam est retenu pour être à la tête de la Direction Générale des élections. Par rapport aux 5 directeurs techniques, Evelle d’Ascension Gomez est désigné comme Directeur de l’Administration et des Finances. Rufin Dieu-Donné Domingo occupera le poste du Directeur du Matériel et des Opérations. Le poste du Directeur des Systèmes d’information échoit à Babatoundé Aristide Yagbo. La Directrice de la Communication et de la Formation est Mercedes Mireille Assiba Mariano et la Personne Responsable des Marchés publics est Abdou Rafiou Suanon Kora.

Il faut signaler que selon les articles 20 et 21 de la loi 2019-43 portant Code Electoral, le Conseil Electoral est composé de cinq membres, lesquels sont nommés pour un mandat de cinq ans non renouvelable, par décret pris en conseil des ministres. Le Conseil électoral est présidé par un président qui est également le président de la CENA. Aux termes de l’article 31 de la même loi, la Direction Générale des Elections est l’organe technique et opérationnel de la CENA. Elle est placée sous la supervision du Conseil électoral et est chargée de la gestion de l’administration. Quant à l’article 33 de ladite loi, la Direction Générale des Elections est placée sous l’autorité d’un Directeur général des élections. Ce Directeur général des élections est l’ordonnateur du budget de la CENA.

