Un drame s’est récemment produit en Allemagne. En effet, un homme âgé de 52 ans est décédé après avoir consommé du champagne dans lequel il y avait de l’ecstasy, dans un restaurant de la ville de Weiden. Les faits se sont déroulés dans la soirée du samedi 12 février 2022, en Bavière. Le défunt en question, qui ne savait pas que la boisson contenait la drogue, n’était pas le seul à l’avoir bu.

Les autres personnes sont hors de danger

Sept autres personnes qui ont pris part à la soirée et consommé la boisson se sont senties mal et ont été transportées à l’hôpital. En tout, ce sont cinq hommes et trois femmes âgés de 33 ans à 52 ans, parmi lesquels figure le défunt qui ont été transportés d’urgence à l’hôpital. Le quincagénaire est par la suite décédé dans la nuit. Les autres personnes par contre sont hors de danger et leur état de santé est considéré comme stable. L’information a été donnée par le parquet hier lundi 14 février 2022. Selon les informations du procureur Gerd Shaefer, les analyses toxicologiques menées sur le champagne mis en cause ont indiqué qu’il y avait une importante quantité d’ecstasy.

D’après le journal allemand Bild, le champagne en question avait été servi à partir d’une bouteille de trois litres. Mais certains clients ont tout de suite remarqué le goût « étrange » de la boisson, après avoir bu une gorgée et l’ont signalé. Notons que ce n’est pas la première fois que l’ecstasy fait un mort en Europe. En 2014, cette drogue psychoactive avait tué au moins six personnes aux Royaume-Uni. La situation avait alerté l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) qui avait alerté sur la circulation des ecstasy mortels.

