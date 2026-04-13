Un américain brûle la maison de sa mère qui tentait de l'expulser et manque de la tuer

Le 9 avril 2026, à Jonesborough dans le Tennessee, les forces de police ont été appelées afin d’intervenir à la suite d’un incendie volontaire au sein d’une habitation. Sur place, les policiers sont tombés nez à nez avec une femme aspergée d’essence, en état de choc. Il s’agissait de l’habitante de la maison. Son propre fils, Dustin Machen, 32 ans, l’aurait agressée après une dispute liée à son expulsion du logement, avant de mettre feu à la maison.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le suspect aurait détruit le téléphone de sa mère pour l’empêcher d’alerter les secours. La victime a toutefois réussi à s’enfuir afin de se réfugier chez un voisin. De là, elle a pu contacter les autorités qui se sont rapidement rendues sur place afin d’intervenir. Elle a ensuite été prise en charge par les secours, qui l’ont emmené à l’hôpital. Elle présentait des brûlures aux bras.

Une agression sur fond de conflit familial

Suite à sa dispute avec sa mère, Dustin Machen aurait quitté les lieux avant de revenir, avec un bidon d’essence à la main. Il aurait ensuite aspergé la maison et sa mère avant de mettre le feu. Les circonstances exactes restent encore floues.

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Les policiers n’ont pas encore communiqué sur les raisons associées à la volonté de la mère de demander à son fils de quitter les lieux. L’enquête doit encore déterminer le déroulé précis des faits et les motivations du suspect.

Une arrestation rapide et une procédure en cours

Dustin Machen a été interpellé quelques instants après l’arrivée des forces de l’ordre, à proximité du lieu de l’incendie. Selon les autorités, il se trouvait dans un champ voisin au moment de son arrestation. Il a été très vite placé en détention, au sein d’un commissariat situé dans le comté de Washington sans possibilité de libération sous caution. Il est actuellement poursuivie pour des faits de tentative de meurtre et incendie criminel aggravé.











