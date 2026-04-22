USA : 1,8 million $ dérobés lors du braquage d’un camion blindé à Philadelphie

Deux hommes armés ont attaqué mardi matin un camion blindé de la société américaine Brinks dans le nord-est de Philadelphie, emportant environ 1,8 million de dollars. L’attaque s’est produite peu avant 10 heures sur Torresdale Avenue, sans faire de blessé, selon des informations rapportées par NBC News, citant les autorités locales.

Les assaillants auraient surpris le personnel du fourgon alors que le véhicule était stationné à proximité de commerces. Une séquence vidéo relayée par NBC News montre les deux individus armés s’approcher du camion et menacer le conducteur. Un témoin cité par la chaîne évoque une scène rapide et tendue, marquée par la présence d’armes à feu braquées sur les occupants du véhicule.

Après l’attaque, les suspects ont pris la fuite à bord d’un véhicule. Celui-ci a été retrouvé par la police à l’intersection de Fairmount Avenue et Hancock Street, sans que les auteurs ne soient interpellés à ce stade. La police de Philadelphie et le Federal Bureau of Investigation (FBI) ont été saisis du dossier.

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Une enquête conjointe des autorités fédérales et locales

Les autorités n’ont pas communiqué d’éléments sur l’identité des suspects ni sur d’éventuelles arrestations. L’implication du FBI, confirmée dans plusieurs affaires de ce type aux États-Unis, intervient généralement lorsque des sommes importantes sont en jeu ou que des entreprises opérant à l’échelle nationale sont ciblées.

Selon NBC News, les enquêteurs examinent les images de vidéosurveillance de la zone ainsi que le véhicule abandonné afin d’identifier les auteurs et retracer leur itinéraire après les faits. Aucun détail n’a été donné sur l’origine des fonds transportés ni sur leur destination.

Des attaques similaires déjà recensées dans la région

Ce braquage intervient alors que plusieurs attaques visant des camions blindés ont été signalées ces derniers mois dans la région de Philadelphie. En 2025, des interpellations avaient eu lieu après des faits comparables, impliquant des équipes organisées et des montants importants.

Les autorités locales avaient déjà alerté sur la répétition de ces opérations ciblant des convois de fonds, souvent lors d’arrêts en zone commerciale. Les modes opératoires observés présentent des similitudes, notamment des interventions rapides en plein jour et l’utilisation de véhicules de fuite préparés à l’avance. L’enquête se poursuit pour déterminer si l’attaque de mardi présente des liens avec ces précédents dossiers.