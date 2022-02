Le Secrétaire général adjoint de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (Csa-Bénin) était l’invité de l’émission « Grand Format » de la chaîne de télévision Canal 3 Bénin hier dimanche 13 février. Richard d’Almeida a à l’occasion indiqué que le meeting est une volonté des militants qui en ont ras-le-bol de la cherté de la vie. « Ils nous ont vraiment pressé pour qu’on puisse se voir dans un meeting géant pour que nous puissions parler, échanger et prendre des dispositions idoines » a déclaré le syndicaliste. L’homme explique que le meeting n’est pas pour peindre en noir les actions du gouvernement.

Les mandants risquent de nous prendre pour des « vendus »

La « CSA-Bénin ne fait qu’écouter ses mandants qui se plaignent (par exemple) de l’abattement sur leur salaire du mois passé » illustre M d’Almeida. Ne pas le faire , et se taire, les mandants risquent de nous prendre pour des « vendus », a assuré le syndicaliste. Il fait par ailleurs observer que le salaire des travailleurs n’est pas conséquent, mais dans le même temps, les dépenses augmentent. La revalorisation des salaires promise par le gouvernement est demeurée une annonce jusqu’à présent.

« On ne fait pas de la politique »

Le syndicaliste invite le gouvernement à communiquer autour de cette promesse pour que « les gens cessent de se fâcher ». « On ne peut pas annoncer quelque chose depuis décembre (2021) et rester là jusqu’à présent. on ne fait pas de la politique » assure Richard d’Almeida. Il ajoute que l’initiative de la Csa-Bénin n’a rien de dangereux. « Le meeting, n’est pas une guérilla », croit savoir le secrétaire général adjoint de la Csa-Bénin.

« A la Csa-Bénin, on a des syndicats de vigiles »

Pour finir, l’homme va rassurer les uns et les autres sur les dispositions sécuritaires prises pour que le meeting ne soit pas infiltré par des fauteurs de troubles. « A la Csa-Bénin, on a des syndicats de vigiles. Ils seront là pour assurer la sécurité. je ne crois pas qu’il puisse avoir de casse. Nous avons pris nos dispositions » a-t-il déclaré. En somme, la Csa-Bénin tient toujours à son meeting malgré les accusations tendant à faire croire qu’ils sont manipulés par les politiques.

