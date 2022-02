La Fédération Internationale de Football associations (Fifa) a dévoilé ce jeudi 10 février 2022 le classement Fifa Coca-Cola du mois de février. Dans ce nouveau classement, le Bénin est toujours à la 83ème place et 17ème au plan africain. Ce statu quo du Bénin pourrait être dû certainement à l’absence des sélections nationales béninoises dans les compétitions sur les plans continental et mondial.

Sur le plan continental, le Sénégal, champion d’Afrique pour la première fois de son histoire, a progressé de deux (02) places et est 18ème au plan mondial et toujours premier au plan africain. Le Maroc garde sa deuxième place et est à la 24ème place au plan mondial. L’Algérie, éliminée au match de groupe de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021), a chuté de 14 places et est 43ème mondial et 7ème sur le continent. La Tunisie a régressé de 6 places et est 36ème au niveau mondial et 5ème en Afrique.

Le Nigéria de son côté a gagné 4 places est 32ème mondial et 3ème au plan africain. La Cameroun, 3ème à la 33ème édition de la Can Cameroun 2021 a fait un bond de 12 places et est 38ème mondial et 6ème au plan africain. L’Egypte, finaliste malheureux de la dernière Can, a progressé de 11 places et est 34ème au plan mondial et 4ème sur le continent africain. Sur le plan mondial, la Belgique occupe toujours la première place. Elle est suivie respectivement du Brésil (2ème ), de la France (3ème ), de l’Argentine (4ème) et de l’Angleterre (5ème) .

