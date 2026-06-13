Mondial 2026 : le Ghana débloque 6,5 millions $ pour soutenir les Black Stars

Le gouvernement ghanéen a annoncé samedi 13 juin le déblocage de plus de 76 millions de cedis (GH₵ 76 466 919,20), soit environ 6,5 millions de dollars américains, pour financer la participation de l’équipe nationale de football à la Coupe du Monde FIFA 2026. Ce versement intervient cinq jours avant l’entrée en lice des Black Stars dans le tournoi.

Deux enveloppes distinctes pour deux objectifs

L’enveloppe totale se divise en deux décaissements. Le premier, d’un montant de GH₵ 58 929 500 (5 millions USD), constitue une avance destinée à couvrir les frais de préparation et les coûts opérationnels liés à la phase de groupes. Le second, de GH₵ 17 537 419,20 (1 488 000 USD), solde les primes de qualification restées impayées depuis les éliminatoires.

Ces primes en suspens découlaient d’un accord basé sur la performance : lors des qualifications, les joueurs n’avaient perçu que 50 % de leur prime, le solde étant conditionné à une qualification effective. Le Ghana ayant validé son billet après huit victoires en dix matchs dans le groupe I africain, la présidence a autorisé le règlement du reliquat par le biais du ministère des Finances.

Un financement calibré avant une phase de groupes décisive

Les Black Stars font leur entrée dans la compétition le 18 juin face au Panama, au BMO Field de Toronto, dans le cadre du groupe L qui comprend également l’Angleterre et la Croatie. Ce match d’ouverture est largement considéré comme le plus accessible du groupe, et donc capital pour la suite.

La sélection aborde ce Mondial dans une situation paradoxale : qualifiés avec autorité sur la scène mondiale, les Ghanéens sont absents de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, éliminés en phase de qualification continentale. Le gouvernement a déclaré dans son communiqué que ce financement vise à « fournir la stabilité et la motivation nécessaires au staff technique et aux joueurs pour se concentrer sur leur mission principale. » Après le Panama le 18 juin, le Ghana affrontera l’Angleterre le 23 juin puis la Croatie le 27 juin pour clore sa phase de groupes.