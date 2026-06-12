Portugal : le message fort de Cristiano Ronaldo avant son sixième Mondial

Cristiano Ronaldo a affiché sa confiance vendredi à l’approche de la Coupe du monde 2026, quelques heures avant le départ de la sélection portugaise pour son camp de base de Palm Beach, en Floride. Le capitaine du Portugal, âgé de 41 ans, s’apprête à participer à son sixième Mondial et estime que son équipe dispose des atouts nécessaires pour réaliser un parcours ambitieux.

Pour sa première intervention devant les médias depuis le début du stage de préparation du Portugal, Cristiano Ronaldo a livré un message résolument optimiste. Le quintuple Ballon d’Or a assuré se sentir en bonne condition après plusieurs jours de préparation intensive avec ses coéquipiers.

Le meilleur buteur de l’histoire du Portugal a indiqué que le groupe avait effectué un travail important au cours du stage et s’est montré confiant quant aux perspectives de son équipe pour la compétition. « Je suis très positif, je crois que les choses vont bien se passer », a-t-il déclaré.

Ronaldo mise sur la nouvelle génération portugaise

Au-delà de son état de forme, le capitaine portugais a insisté sur la qualité de l’effectif mis à la disposition du sélectionneur. Selon lui, cette génération possède les ressources nécessaires pour offrir de nouveaux succès aux supporters portugais.

Cristiano Ronaldo a également évoqué les objectifs immédiats de la Seleção. Il a souligné l’importance de réussir l’entrée en matière avant de poursuivre la phase de groupes avec l’ambition de terminer en tête de sa poule. Une approche qui reflète la volonté du Portugal d’aborder le tournoi étape par étape.

Une sélection portée par un récent succès européen

L’équipe dirigée par Roberto Martinez arrive à cette Coupe du monde dans une dynamique favorable. Le Portugal a récemment remporté la Ligue des nations de l’UEFA, un titre qui a renforcé la confiance du groupe avant le rendez-vous mondial.

Cette performance a conforté les ambitions d’une sélection qui combine l’expérience de Cristiano Ronaldo et l’émergence de nombreux joueurs évoluant au plus haut niveau européen. À 41 ans, l’attaquant demeure l’une des figures centrales du projet portugais et continue d’assumer son rôle de leader au sein du vestiaire.

Un sixième Mondial pour entrer un peu plus dans l’histoire

Cette édition de la Coupe du monde revêt une dimension particulière pour Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais s’apprête à participer à un sixième Mondial, une longévité exceptionnelle au plus haut niveau international.

Le Portugal poursuivra désormais sa préparation depuis Palm Beach avant son entrée en lice dans la compétition, avec pour premier objectif de réussir la phase de groupes et de se positionner favorablement pour les matches à élimination directe.