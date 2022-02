L’abrogation de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 est souvent évoquée par certains acteurs de la société civile impliquée dans la lutte contre la corruption. Ils pensent que depuis que ce texte a été supprimé une autre loi de lutte contre ce fléau n’a pas encore été votée. Invité en juillet 2021, sur le plateau de Sikka Tv, Jean-Baptiste Elias le président du Front des organisations nationales contre la corruption (Fonac) indiquait précisément que le « FONAC et les autres organisations de la société civile souhaitent, proposent, demandent qu’on fasse un plaidoyer pour que le Bénin puisse prendre une loi de lutte contre la corruption ».

« Ce n’est pas vrai »

En clair, il n’y a plus une loi de lutte contre la corruption au Bénin. Le député Orden Alladatin n’est pas de cet avis. Lors d’une séance de reddition de compte organisée à Cotonou, en fin de semaine dernière, le parlementaire a reconnu que la loi 2020-09 du 23 avril 2020 annule en son article 12 les dispositions de la loi de 2011 en ce qui concerne l’alinéa 2 et l’alinéa 3 relatifs à la liste des personnes soumises à déclaration de patrimoine à l’entrée et à la sortie de leurs fonctions. Les autres dispositions répressives de cette loi se retrouvaient déjà dans le code pénal selon lui. Un argumentaire que Jean-Baptiste Elias avait balayé d’un revers de main. « Personne ne peut dire qu’on a abrogé cette loi et les dispositions sont déjà versées ailleurs. Ce n’est pas vrai » déclarait t-il sur Sikka Tv.

« Ce qui n’existe plus, c’est cette loi caduque et obsolète »

En tout cas, le député trouve caduque et obsolète cette loi de lutte contre la corruption votée en 2011. « Ce qui n’existe plus, c’est cette loi caduque et obsolète qui ne sert plus à rien et qui a permis à certains vils individus qui ont fait du business en lieu et place d’une pseudo lutte contre la corruption qu’ils nous avaient tout le temps miroitée dans ce pays » a déclaré Orden Alladatin avant de rappeler que la loi 2020-09 a créé le haut-commissariat à la prévention de la corruption.

« Nul n’est indéfiniment indispensable »

En somme, il y a bel bien une loi qui a été votée pour lutter contre la corruption au Bénin, selon le député. Il n’hésitera d’ailleurs pas à tacler certaines personnes visiblement mécontentes de l’abrogation de la loi de 2011. A l’en croire, « on fait la grande gueule actuellement et comme d’habitude pour un show off …pour prétendre être un activiste incontournable de la lutte contre la corruption. Un mirage tout simplement car nul n’est indéfiniment indispensable ».

