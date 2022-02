C’est un secret de polichinelle. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, le gouvernement béninois a décidé de créer une cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. Elle est logée à la présidence de la République. Une autre structure de lutte contre la corruption avait déjà été créée par la loi 2020-09 du 23 avril 2020. Il s’agit du Haut-commissariat à la prévention de la corruption. Jean-Baptiste Elias, interrogé récemment par le journal le Matinal, fait remarquer que ces deux structures relèvent du chef de l’Etat, or tous les secteurs sont exposés à la corruption. « Aucun n’est épargnée. Même la Présidence (de la République) ».

« Cela peut faire un petit problème »

Alors, quand « on va demander aux gens de venir dénoncer au niveau des services compétents de la présidence de la République des cas de corruption, cela peut faire un petit problème » estime le président du Front des organisations nationales contre la corruption (Fonac). Il explique que la loi portant lutte contre la corruption en 2011 a déjà été abrogée. Une loi qui avait prévu la protection des dénonciateurs en « son article 31 et suivants ».

Un confit d’attribution en vue

« Autrement dit, les dénonciateurs n’ont plus de protection aujourd’hui au Bénin » fait remarquer l’ex-patron de l’Autorité nationale de Lutte contre la Corruption. Les dénonciateurs ont perdu leur protection légale, soutient Jean -Baptiste Elias. Il va par ailleurs souligner un possible conflit d’attribution entre le Haut-commissariat à la prévention de la corruption et la nouvelle cellule créée par Patrice Talon à la présidence de la République.

« Le haut-commissariat est chargé, entre autres de collecter, d’analyser, et de mettre à la disposition des autorités judiciaires chargées des poursuites, des informations y compris celles portées à sa connaissance, aux fins de détection et de répression des faits de corruption, de fraude et de pratiques assimilées entre autres. C’est à peu près ce qu’on donne à la cellule comme attributions » souligne Jean-Baptiste Elias.

