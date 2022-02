L’affaire de transport de plus de 2 millions d’euros et de 84 kilos d’Or via l’aéroport international«Cardinal Bernardin Ganti» de Cotonou pour laquelle deux Béninois ont été interpellés à l’aéroport d’Abidjan vient de connaitre un nouveau rebondissement. Selon Frissons Radio, le chef de brigade des douanes de l’aéroport de Cotonou et son adjoint, deux (02) fonctionnaires intervenant sur la plateforme aéroportuaire et 2 complices placés, le soir de ce jeudi 03 février 2022 , sous mandat de dépôt par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) après leur audition devant la haute juridiction. Au total sept (07) personnes sont poursuivies dont une personne sans mandat. Les infractions retenues contre les mis en cause sont: «corruption, abus de fonction et contrebande en bande organisée ».

Il faut rappeler que dans cette affaire de trafic de devises, il s’agit de deux passagers béninois à destination d’Istanbul qui voyageaient avec une importante somme d’argent et une quantité d’Or. L’avion qui transportait ces passagers faisait escale à Abidjan en Côte d’Ivoire mais le trajet Abidjan-Istanbul a été annulé pour cause de météo. Tous les passagers devaient donc débarqués à Abidjan. Les voyageurs partis de Cotonou ont donc été interpellés avec une somme importante et des métaux précieux. Les autorités ivoiriennes ont immédiatement saisi celles du Bénin. Une enquête a été ouverte. La Brigade Economique et Financière (Bef) a été chargée par les autorités béninoises de mener des investigations pour savoir si ces deux passagers ont accompli toutes les formalités réglementaires. Rappelons également que les Béninois qui ont été arrêtés à l’aéroport d’Abidjan sont déposés à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA) pour les besoins d’enquête.

Applis LNT : Android - Iphone