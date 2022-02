Les rumeurs d’un départ du quintuple ballon d’or Cristino Ronaldo continuent de faire la une de la presse sportive. En effet, plusieurs médias indiquent que CR7 pourraient quitter son actuel club du Manchester United pour le club français du PSG. Récemment, c’est le journaliste et expert du média espagnol Okdiario, Eduardo Inda, qui a encore évoqué cela au cours de l’émission El Chiringuito.

« Zidane sera le nouvel entraîneur du PSG »

D’après lui, Cristiano serait prêt à aller dans le club francilien et en a déjà parlé avec son ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane. Pour Eduardo Inda, ce dernier sera le prochain entraîneur du PSG. « Zidane sera le nouvel entraîneur du PSG. Et pour son projet, il veut Cristiano et ce dernier a dit oui. Et Il a l’approbation de (Lionel) Messi et de Neymar, qui sont ceux qui resteront au PSG » a-t-il déclaré. Notons qu’un éventuel départ de Cristiano Ronaldo est de plus en plus évoqué dans la presse.

Un échange entre le PSG et le Manchester United

Selon plusieurs sources concordantes, le Paris saint-Germain figure parmi les clubs qui veulent tenter de récupérer le quintuple ballon d’or, durant l’été. Au nombre de ceux-ci se trouve l’AS Roma et le Bayern Munich. Ainsi, le nom de Cristiano Ronaldo figure sur la liste des possibles successeurs à Kylian Mbappé, qui pourrait partir pour le Real Madrid. Pour rappel, le média britannique Daily Mirror avait évoqué un échange entre le Manchester United et le PSG qui pourrait consister à un échange de l’entraîneur actuel du PSG Mauricio Pochettino contre l’ancien madrilène. Le média britannique avait ajouté que l’échange pourrait avoir lieu à la fin de la saison.

Applis LNT : Android - Iphone