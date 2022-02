Aux États-Unis, les médias ont rapporté un drame qui s’est produit dans la région de l’Oregon dans le Nord-ouest du pays. Il s’agit en effet d’un homme qui a abattu son frère croyant être en train de tirer sur un ours. Le tireur s’est également donné la mort voyant l’acte qu’il a commis. Selon un communiqué des services du shérif du comté de Josephine, l’homme qui s’est visiblement donné la mort avait appelé les secours dès la survenu du drame.

Mais une fois sur les lieux, les policiers ont découvert deux corps sans vie. « À leur arrivée, les policiers ont trouvé un homme décédé, vraisemblablement des suites d’une blessure par balle. En vérifiant le reste de l’habitation, un second homme a été découvert mort, d’une blessure qu’il semblait s’être lui-même infligée », a précisé le communiqué des services du shérif du comté de Josephine.

Une enquête ouverte

Une enquête a tout de même été ouverte par la police pour connaitre les réelles circonstances de ce drame. La thèse avancée actuellement par la police est que le tireur a mis fin à ses jours après avoir joint les secours. Pour l’heure, l’identité des personnes concernées n’est pas encore rendue publique. La présence ou non de l’ours n’est pas confirmée pour le moment non plus.

