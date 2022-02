Le mari de Halyna Hutchins tuée pendant le tournage du film « Rust » a déposé une plainte pour mort injustifiée contre Alec Baldwin « et d’autres responsables de la sécurité sur le plateau« , a annoncé mardi un avocat de la famille. Elle était âgée de 42 ans; le réalisateur Joel Souza a également été blessé par la balle après avoir traversé Mme Hutchins. Mardi, la famille de Mme Hutchins a déposé une plainte accusant les « responsables de la sécurité sur le plateau » de « comportement imprudent et de réduction des coûts.

Brian Panish, un avocat de la famille de Hutchins, a déclaré: « [Matthew Hutchins] a perdu sa femme de longue date qui était l’amour de sa vie, et son fils a perdu une mère. Cela n’aurait jamais dû arriver… La conduite imprudente et les mesures de réduction des coûts de Baldwin et des producteurs du film ont entraîné la mort de Halyna Hutchins« , a déclaré l’avocat Brian Panish.

Pour les représentants de la famille Hutchins, le plateau de tournage de Rust n’était pas sûr, accusant Baldwin, l’équipe et les acteurs d’avoir commis des « infractions majeures » à la sécurité. Interrogé après les faits, l’acteur Alec Baldwin avait déclaré : « Non. Non. J’aurais pu me suicider si je pensais que j’étais responsable, et je ne dis pas cela à la légère. Je ne sais pas ce qui s’est passé sur ce plateau. Quelqu’un a mis une balle réelle dans un pistolet, une balle qui n’était même pas censée se trouver sur la propriété… Quelqu’un est responsable de ce qui s’est passé, et je ne peux pas dire qui c’est, mais je sais que ce n’est pas moi ».ˆ

Applis LNT : Android - Iphone