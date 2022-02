Des chasseurs de Norvège et du Royaume-Uni ont escorté des avions russes Tupolev Tu-142 pendant leur vol dans le cadre d’un exercice de détection de sous-marins dans le nord-est de l’Atlantique, a fait savoir ce mercredi le service de presse de la flotte russe du Nord. « Selon le plan de formation, deux avions de lutte anti-sous-marine Tu-142 de l’aviation embarquée de la flotte du Nord ont réalisé avec succès un vol dans un secteur précis du nord-est de l’Atlantique dans le cadre d’un exercice de recherche et de détection de sous-marins […] Lors de différentes phases du vol, les avions Tu-142 ont été escortés par des chasseurs des forces aériennes norvégiennes et britanniques », a indiqué le service de presse.

Les équipages des Tupolev se sont dirigés vers la mer de Barents. Les pilotes ont survolé ensuite la mer de Norvège dans le secteur de leur mission. Selon le service de presse, lors du vol au-dessus de la mer de Barents les appareils russes ont été accompagnés par deux chasseurs intercepteurs MiG-31.

« Dans le secteur établi, les équipages des Tu-142 ont procédé à la recherche des sous-marins de l’ennemi conventionnel et se sont entraînés à voler dans un espace sans repères, à piloter en l’absence de matériel terrestre de navigation aérienne et à organiser l’interaction avec des détachements de bâtiments des forces navales russes présentes dans le nord-est de l’Atlantique », a précisé le service de presse. Ce dernier a souligné que le vol des avions russes s’était déroulé en stricte conformité avec les règles internationales d’utilisation de l’espace aérien au-dessus des eaux neutres des mers de Barents et de Norvège, ainsi que de l’océan Atlantique ». (TASS)

Applis LNT : Android - Iphone