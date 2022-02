La Direction Générale des Elections (DGE) va gérer sa première élection en 2023, les élections législatives. Cette Direction Générale des Elections, bras opérationnel de la Commission Electorale Nationale Autonome(CENA), connaîtra bientôt les visages qui vont l’animer. Leur recrutement en cours passe par le filtre de l’appel à candidature.

Installés et entrés dans l’exercice de leur fonction en juillet 2021, les membres du Conseil Electoral(CE) dirigé par SACCA Lafia ont pour mission de procéder à la sélection après appel à candidature du Directeur général des Elections et de ses directeurs techniques. Un long processus lancé avec l’élaboration des thèmes de références et qui est aujourd’hui presque à terme. Le rapporteur du Conseil Electoral, Nicolas Assogba, interrogé ce jeudi 17 février 2021 sur la chaîne de la télévision nationale, a déclaré qu’on est presque à la fin de ce processus de désignation du Directeur général des élections et des directeurs techniques.

Le rapporteur du Conseil Electoral a fait savoir que le Conseil Electoral est à pied d’œuvre pour rendre public le nom du Directeur général des élections et les noms des directeurs techniques. Il a d’abord parlé des différentes étapes du processus du choix de ces responsables d’organe technique qui ont la lourde responsabilité d’organiser en 2023, les élections législatives. Ensuite, Il a affirmé qu’«il y a eu l’élaboration des thèmes de référence, les appels à candidature». Il a cependant précisé que «ces candidatures ont fait l’objet de dépouillement sur la base de tri évaluation». Cela a permis, selon lui, de faire des présélections et puis après des entretiens avec les personnes présélectionnées.

Au terme de ces entretiens, trois (03) candidats par poste ont été sélectionnés. Ces derniers sélectionnés par poste font actuellement l’objet d’une enquête de moralité. A l’issue de ce processus, les responsables de la Direction Générale des Elections et des directions techniques seront rendus publics.

Pour Le rapporteur du Conseil Electoral, Nicolas Assogba, « tout sera fait très sereinement pour les échéances à venir». Il a indiqué par la suite que «le recrutement est pratiquement bouclé». Il faut rappeler que selon l’article 13 du Code électoral, les élections en république du Bénin sont gérées par une structure administrative permanente dénommée CENA. Elle est, selon l’article 18 du même code, composée de deux organes : Le Conseil Electoral dirigé par Sacca Lafia et une Direction générale des Elections. La Direction générale des Elections est l’organe technique et opérationnel de la CENA doté de 4 directions. La première est chargée des affaires administratives et financières. La deuxième est chargée du matériel et des opérations. La troisième est chargée du système informatique et la quatrième est chargée de la Communication et de la formation. Toutes ces directions devront être pourvues à l’issue du processus en cours.

