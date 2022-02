Les deux stars américaines Kanye West et Kim Kardashian continuent de faire la une des journaux du fait de leur divorce. En effet, le rappeur américain ne souhaite pas que son ex-épouse obtienne du juge une ordonnance de divorce, mais aussi le rétablissement de son statut de célibataire. Pour cela, il a demandé à son avocat de faire connaître ses objections au juge, dans de nouveaux documents.

Leurs biens à eux deux doivent rester des biens matrimoniaux

Suite à la demande de Kim Kardashian, Ye a déposé une opposition, d’après le média américain E!. Le camp de Kanye West craint que la star de téléréalité se remarie et transfère certains de leurs biens dans ses comptes distincts. Si, selon le média TMZ, Ye semble approuver que son ex-épouse devienne à nouveau célibataire, leurs biens à eux deux doivent rester des biens matrimoniaux. Ainsi, trois conditions doivent être respectées dans ce cas, d’après le rappeur. La première : si l’un des deux ex-époux meurt, les biens qui pourraient être dûs à l’un ou à l’autre devront être remboursés.

Ye et Julia Fox ne sont plus ensemble

La deuxième condition stipule que le rappeur ne veut pas que Kim Kardashian transfère des biens hors d’un trust qu’ils auraient créé. Enfin, Ye souhaite que cette dernière renonce à leur privilège conjugal dans l’attente d’une décision de justice sur la garde de leurs enfants. Ces conditions proposées par Kanye West ont été toutes rejetées par Kim Kardashian. Notons que ces informations interviennent après la rupture entre Ye et l’actrice américaine Julia Fox. « Julia et Kanye restent de bons amis et collaborateurs mais ils ne sont plus ensemble » avait indiqué un porte-parole de cette dernière dans un communiqué.

Applis LNT : Android - Iphone