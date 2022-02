C’est un drame qui avait suscité une vive émotion au Bénin. Le samedi 29 janvier 2022, 09 personnes dont deux policiers avaient été tués dans les affrontements entre forces de l’ordre et fidèles d’une église appelée Azzael Awouinhan. C’était à Monkpa, un arrondissement de la commune de Savalou. Le gourou de ce mouvement religieux Mesmin Kpodékon, avait alors pris la poudre d’escampette. Mais sa cavale n’a pas duré bien longtemps. La police a réussi à mettre la main sur lui le lendemain, en l’occurrence le dimanche 30 janvier. Ce pasteur qui annonçait la fin du monde, demandant à ses fidèles de vendre leurs biens a justement été arrêté avec 19 de ses ouailles.

Accusés de terrorisme, d’assassinat, de viol sur mineur,…

Ils ont été placés en détention provisoire depuis le vendredi 04 février. En effet, les 20 accusés sont passés devant le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Ce dernier a ainsi décidé de les placer sous mandat de dépôt, selon les informations rapportées par Frissons radio. On leur reproche des faits de terrorisme, d’assassinat, de viol sur mineur, de non dénonciation de crime et recel de criminels. Les accusations portées contre eux, sont pour le moins très graves. Rappelons que deux policiers ont été tués par les fidèles de cette église. Le porte-parole de la police a parlé de « fidèles drogués, armés de gourdins et de fusils de fabrication artisanale sous les ordres du gourou ».

Froidement assassinés

Ils ont séquestré dans un premier temps les deux infortunés policiers « qui tentaient de les raisonner », ne voulant pas faire usage de leurs armes. « Les négociations entreprises par le biais des élus locaux pour libérer les deux fonctionnaires de police n’ayant pas abouti, l’équipe de fonctionnaires de police s’est rendue dans la brousse où les membres de cette secte se sont retranchés afin de retrouver leurs collègues malheureusement ils découvriront les corps de ceux-ci froidement assassinés » a déclaré Roger Tawes, porte-parole de la police Républicaine.

