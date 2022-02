Aux Etats-Unis, une femme a accouché en pleine rue sous un froid hivernal. Approchée par des personnes qui sont venues à son secours après l’avoir remarquée qu’elle manquait d’assistance, la nouvelle mère s’est recouverte avec une couverture et a simplement abandonné le bébé. La police a été appelée à l’aide et la mère a été retrouvée non loin du lieu où la scène s’est produite. Selon le rapport de la police, le bébé qui a été abandonné par sa mère en pleine rue a été exposé à une température de -10 degrés Celsius aux USA. La police a ouvert une enquête.

Après avoir aperçu un bébé en position fœtale sur un trottoir, une femme s’est approchée pour porter assistance à la nouvelle mère. Par la suite, plusieurs personnes ont apporté des couvertures pour protéger la mère et le nouveau né car il faisait froid. La mère une fois recouverte a tout simplement abandonné le bébé avant d’être rattrapée plus tard par la police non loin des lieux. Selon nos informations, la mère et le bébé sont actuellement pris en charge par un hôpital. Leur état de santé serait préoccupant. Plus d’informations dans les prochaines heures.

