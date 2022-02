Ce n’est plus un secret. Les relations entre la Russie et son voisin l’Ukraine se sont détériorées ces dernières semaines. Pour cause, la Russie était accusée de préparer une invasion en Ukraine. Cette nouvelle la crise a connu un nouvel épisode. La Russie a envoyé des soldats dans l’Est de l’Ukraine, une situation qui a entrainé une guerre en Ukraine. Après que le ton soit monté, le président ukrainien a fait un geste envers son homologue russe pour trouver une issue à la crise.

Dans un message vidéo diffusé sur sa chaîne Telegram, le président ukrainien Le dirigeant ukrainien Zelensky a adressé un message directement à son homologue russe Vladimir Poutine. Zelensky a proposé au président russe Vladimir Poutine de passer à la table des négociations. « Je veux m’adresser une nouvelle fois au président russe. Des combats se déroulent dans toute l’Ukraine, passons à la table des négociations pour arrêter les morts« , a-t-il déclaré dans la vidéo mise en ligne ce vendredi sur sa chaîne Telegram.

