Quelques mois après la mission Inspiration4 affrétée par l’homme d’affaires Jared Isaacman, ce dernier annonce une nouvelle série de voyages dans l’espace. Il s’agit d’un total de trois missions qui seront effectuées par des fusées de SpaceX. Le premier voyage sur les trois est baptisé «Polaris Dawn». Son objectif est d’atteindre «la plus haute orbite terrestre jamais atteinte».

A en croire le communiqué annonçant la mission, il s’agira de la plus haute mission habitée effectuée par SpaceX jusqu’ici. On retient que la mission décollera de la Floride au «quatrième trimestre de cette année». Elle durera 5 jours selon les précisions apportées par le communiqué. Quatre personnes prendront part à cette mission en plus de Jared Isaacman, qui est le responsable de l’entreprise financière Shift4 Payments et pilote expérimenté. Il sera avec un autre ancien pilote de l’armée de l’air.

Un test bientôt effectué

Deux autres employés de SpaceX prendront part à la mission aux côtés de l’homme d’affaires Jared Isaacman. Un test sera réalisé pour vérifier les différentes combinaisons spatiales développées par SpaceX dans le cadre de ce type de mission. Rappelons que cette nouvelle mission de l’homme d’affaires intervient après celle qu’il a effectuée en septembre dernier. Il s’agit de la première mission qui a envoyé dans l’espace rien que des civils en lieu et place d’astronautes professionnels.

Applis LNT : Android - Iphone