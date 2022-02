Le samedi 29 janvier 2022, il y a eu un affrontement meurtrier à Savalou dans le département des Collines, Des fidèles d’une église dénommée «Azzaël Awouignan» dans l’arrondissement de Monkpa dans la commune de Savalou ont affronté les éléments de la police républicaine venus réclamer le calme après des incidents avec la population au sujet d’une prétendue fin du monde où les gens devront vendre leurs biens. On a dénombré au moins 9 morts dont 2 policiers.

A la suite de ces événements malheureux, le Secrétaire Exécutif du Parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) et Chef de file de l’opposition, Paul Hounkpè a réagi ce samedi 12 février 2022 lors de l’installation de la Coordination nationale des Femmes Fcbe à Cotonou dans une déclaration diffusée ce dimanche 13 février 2022 sur la chaîne de la télévision nationale. Le Secrétaire Exécutif du Parti FCBE, Paul Hounkpè a d’abord eu une pieuse pensée aux familles des personnes qui ont été tuées à Savalou du fait de l’extrémisme religieux. Il a invité les collectivités locales à vraiment faire attention à tout ce qui se passe sur leur territoire.

Pour éviter que de tel drame se reproduise à l’avenir, le Chef de file de l’opposition propose au gouvernement du Bénin de faire un recensement de toutes les églises qui se trouvent sur toute l’étendue du territoire national afin d’avoir «une idée claire de ceux qui conduisent nos différentes églises » et savoir également les pratiques et les activités que les pasteurs mènent au sein de leur congrégation. Il faut signaler que le gourou de la secte «Azzaël Awouignan», Mesmin Kpodékon et 19 autres de ses fidèles sont placés sous mandat de dépôt pour «Coups et blessures volontaires, menaces de mort, vols de récoltes et destruction de biens appartenant à autrui».

