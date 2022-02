Deux Nigérians ont été interpellés à l’aéroport international «Cardinal Bernardin Gantin» de Cotonou par l’unité de la police républicaine de l’aéroport de Cotonou. Elle a trouvé dans leurs bagages des faux médicaments dont du tramadol et des boites de cigarettes. Selon Frissons radio, il s’agit d’un homme et d’une femme qui sont tous de nationalité nigériane.

Lors de leur interpellation, l’unité de la police républicaine de l’aéroport international «Cardinal Bernardin Gantin» de Cotonou a découvert dans les bagages de la dame des kilos de produits pharmaceutiques et des boites de cigarettes et dans les bagages de l’homme, une quantité importante de faux médicaments. Interpellés, les deux Nigérians ont été présentés, ce mercredi 09 février 2022, au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), Mario Mètonou.

Après les auditions par le Procureur spécial de la Criet, la dame a été placée sous mandat de dépôt et déposée en prison. Elle est poursuivie pour trafic de faux médicaments. Elle était en partance pour l’Italie. Quant à l’homme, placé sous convocation, il partait à Dubaï. Leur procès est prévu pour le 24 février 2022.

