Emmanuel Macron n’est pas encore officiellement candidat à la prochaine élection présidentielle en France mais il a déjà réussi à rassembler plus de 500 parrainages. L’information a en effet été rapportée ce jeudi 3 février par le Conseil Constitutionnel. L’actuel patron de l’Elysée a au total, 529 parrainages. Ces nouveaux chiffres du Conseil Constitutionnel interviennent alors qu’au 1er février dernier, le leader de la République en Marche avait totalisé seulement 105 parrainages.

Zemmour 58 Le Pen 35

Il dépasse ainsi de très loin ses potentiels challengers au prochain scrutin présidentiel. Valerie Pécresse quant à elle vient en seconde position avec 324 parrainages. Anne Hidalgo en a rassemblé 266. Eric Zemmour et Marine Le Pen ont respectivement 58 et 35 parrainages. Rappelons que selon la législation en vigueur en France, les aspirants à la fonction présidentielle doivent avoir 500 « présentations » pour valider leur candidature.

Limiter les candidatures

Il s’agit d’un moyen prévu par la législation en France pour non seulement limiter le nombre des candidats mais également d’écarter ceux qui sont peu sérieux. Ce précieux document nécessaire pour les candidats à l’Elysée peut être délivré par plusieurs élus tels que les maires et maires d’arrondissement, les maires délégués des communes déléguées. Il y a également dans cette liste les sénateurs, les députés, les conseillers départementaux et régionaux, ainsi que les représentants français au Parlement européen.

