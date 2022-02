Disparus depuis le mercredi 23 février dernier, le policier Damien C. est retrouvé mort dans sa voiture dans une petite rue de Noisy-le-Grand au Seine-Saint-Denis, le samedi matin. Les premiers constats effectués laissent déduire qu’il se serait suicidé avec son arme de service. Ses collègues ont présenté leur condoléances à la famille du défunt et à ses collaborateurs sur la page officielle Twitter de la préfecture de la police après l’annonce officielle du décès.

Un septième suicide dans le rang des policiers français du 1er janvier à ce jour. Une situation qui devient inquiétante pour les forces de l’ordre du pays et aussi pour certaines associations comme SOS Policiers en Détresse (PEPS-SOS), Assopol, et Alerte police en souffrance (APS), qui luttent contre ce fléau. Âgé de 30 ans, Damien C. était affecté au service de la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) dans l’unité mobile d’intervention et de protection (UMIP) à Paris.

Le mercredi dernier son petit frère avait signalé aux forces de l’ordre la disparition du policier. Après l’ouverture d’une enquête dirigé par la sûreté territoriale (ST) de la Seine-Saint-Denis, s’en est suivie une série d’appels sur les ondes de la police avec la description du fonctionnaire et sa voiture. Mais ce ne sera que son corps qui sera retrouvé aujourd’hui car

Selon des sources concordantes, «il avait fait part de son intention de mettre fin à ses jours, juste avant de disparaître». Vu le nombre inquiétant de suicides depuis le début de cette nouvelle année, une ligne d’écoute a été mise à la disposition des agents fonctionnaires de la police victimes d’agressions ou de menaces au ainsi qu’une cellule de soutien psychologique dans un total anonymat, confidentialité et surtout de façon gratuits.

