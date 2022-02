Un homme de 25 ans a été condamné à trois mois de prison ferme après qu’il aurait été vu en train de se masturber à côté d’une passagère à bord d’un vol Ryanair à destination de Shannon en Irlande au début du mois. Mercredi, au tribunal de district d’Ennis, la juge Mary Larkin avait qualifié l’acte d’Ioan Remi Makula à bord du vol de « scandaleux ». La juge a déclaré que Makula « avait bouleversé la femme à côté de lui et bouleversé tout l’avion et cela ne peut être toléré ».

L’un des policiers qui l’ont interpellé à descente a déclaré au tribunal que le jeune homme a été vu en train de se masturber sur le vol à destination de Shannon au départ de Manchester le 4 février. Il a déclaré que des déclarations avaient été recueillies auprès du capitaine, de l’équipage et des passagers et que la vidéosurveillance avait également été prise « et les passagers ont été décrits comme étant très bouleversés à la suite de l’incident ». Le sergent a déclaré que l’accusé avait été arrêté à l’aéroport de Shannon et traduit devant un tribunal et qu’il était en détention provisoire depuis son arrestation.

Violation de la paix sur le vol

Le défendeur a plaidé coupable d’avoir eu un comportement de nature menaçante, injurieuse ou insultante, que ce soit par des paroles ou des gestes, avec l’intention de troubler la paix, ou d’avoir été insouciant quant à savoir si une violation de la paix aurait pu être occasionnée sur le vol. L’avocat défenseur Darragh Hassett a déclaré au tribunal que son client voulait s’excuser affirmant qu’il ne s’était pas masturbé.

« Il a dit qu’il ne s’était pas masturbé dans l’avion et il a dit qu’il avait très clairement compris de la part de la femme à côté de lui qu’elle voulait voir son pén*s », a déclaré l’avocat. Ce que le jeune a fait en ouvrant son pantalon puis a sorti son pén*s dans l’avion. « Il veut s’excuser auprès des autres passagers et du personnel, cela va bien au-delà de ce que vous appelleriez un divertissement en vol », a déclaré le Me Hasset.

