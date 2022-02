La prochaine levée du pont historique de Koningshavenbrug dans la ville néerlandaise de Rotterdam, pour laisser passer le nouveau yacht du milliardaire américain Jeff Bezos, ne plaît pas à certains habitants. En dépit des multiples raisons avancées par la municipalité, qui avait notamment évoqué l’importance économique du chantier, certains habitants n’ont pas l’intention de se laisser faire.

3200 personnes veulent participer à l’événement

Pour cela, ils ont décidé de lancer une initiative visant à jeter des œufs pourris sur le navire de l’ex-patron d’Amazon. Il s’agit en effet d’un événement organisé en ligne dénommé « Jeter d’œufs au superyacht de Jeff Bezos ». Il faut dire que l’initiative intéresse de nombreuses personnes, puisque sur Facebook, ce sont au moins 3200 personnes qui ont affiché leur volonté à prendre part à l’événement. Selon la description de la manifestation, on peut lire : « Appel à tou·te·s les Rotterdamois·e·s : prenez une boîte d’œufs pourris avec vous et allons les jeter en masse sur le super yacht de Jeff Bezos lorsqu’il passera par le Hef de Rotterdam ».

Les autorités avaient promis de ne plus le toucher

Notons que le pont de Koningshavenbrug est très significatif pour les néerlandais résidants dans la ville de Rotterdam. Il s’agit d’un ancien pont levant ferroviaire également connu sous le nom de De Hef. Construit depuis 1978, il avait été endommagé au cours de la deuxième guerre mondiale. Mais, il a par la suite été réparé et bénéficie du statut de monument national. En 2017, suite à une rénovation majeure, les autorités avaient promis de ne plus le toucher dans le futur. Pour rappel, le yacht de Jeff Bezos, qui d’après plusieurs médias, vaut 430 millions d’euros est un luxueux bateau de trois-mâts. C’est à cause de sa taille, que les constructeurs ont demandé à lever le pont afin que le yacht puisse passer.

