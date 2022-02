Le couple s’est rencontré à Miami le soir du Nouvel An et le lundi de la Saint-Valentin, un porte-parole de l’actrice Julia Fox a confirmé à PEOPLE dans un communiqué : « Julia et Kanye restent de bons amis et collaborateurs mais ils ne sont plus ensemble ». L’information a été d’abord relayée par des proches des stars. Une source a déclaré à PEOPLE vendredi que la romance éclair de Fox et West touchait à sa fin.

« Kanye et Julia ont tous les deux des vies bien remplies. Julia vit à New York et Kanye a été à Los Angeles. La distance rend les choses difficiles », a déclaré la source. « Ils sont toujours en contact et se verront quand ils le pourront. Kanye l’aime beaucoup. Il est juste de dire qu’ils se sont un peu calmés, cependant ». Kanye West qui se fait désormais appeler Ye n’arrive visiblement pas à oublier Kim Kardashian. Depuis l’annonce de la nouvelle relation de cette dernière, il ne cesse de s’en prendre à son compagnon. « DIEU, S’IL VOUS PLAÎT, REUNISSEZ NOTRE FAMILLE » avait-il écrit sur la toile.

