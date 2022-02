Kim Kardashian a supplié le tribunal d’accélérer le processus de son divorce, affirmant que la récente demande de report de Kanye West n’arrange aucune des deux parties. Dans un nouveau dossier judiciaire mercredi soir, Kardashian 41ans, affirme que West lui cause une « détresse émotionnelle » en alléguant qu’il pourrait subir un préjudice financier si leur mariage est résilié avant un règlement final sur les questions de propriété et garde.

« J’ai très envie de divorcer. J’ai demandé à Kanye de garder notre divorce privé, mais il ne l’a pas fait », déclare Kardashian dans sa nouvelle déclaration au tribunal. « Kanye a mis beaucoup de fausses informations concernant nos affaires familiales privées et la coparentalité sur les réseaux sociaux, ce qui a créé une détresse émotionnelle », a déclaré la femme d’affaires. Selon elle, en mettant fin à leur mariage, le tribunal mettant aidera Kanye, 44 ans, à « accepter que notre relation conjugale est terminée et à avancer sur une meilleure voie ».

»Entamer le processus de guérison »

Elle a dit qu’il n’y a aucun moyen de sauver le mariage et que leurs finances séparées sont plus que sûres. « Bien que je souhaite que notre mariage réussisse, je me suis rendu compte qu’il n’y avait aucun moyen de réparer notre mariage. Kanye n’est pas d’accord, mais au moins il semble qu’il se soit rendu compte que je veux mettre fin à notre mariage, même s’il ne le fait pas. Je demande au tribunal de me redonner le statut de célibataire afin que je puisse entamer le processus de guérison », déclare-t-elle

Kim Kardashian et ses avocats affirment qu’elle et West sont « indépendamment riches » et resteront protégés à la fois par leur contrat de mariage à toute épreuve et par des ordonnances de non-divorce une fois qu’ils retrouveront leur statut de célibataire. La semaine dernière, West dont le nom légal est maintenant Ye, a demandé à un juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles de rejeter la demande en instance de Kardashian visant à ce qu’elle soit déclarée légalement célibataire avant d’autres jugements définitifs dans la scission très médiatisée du couple.

Des problèmes importants subsistent

Ye a affirmé que « des problèmes importants subsistent » et que « la résiliation anticipée » pourrait entraver les négociations et la collecte de preuves « si une partie se remarie avant la conclusion de l’affaire ». Une audience dans cette affaire est fixée au 2 mars. Dans une série de publications sur Instagram et de déclarations publiques au cours des derniers mois, West a alternativement imploré une réconciliation avec Kardashian et critiqué son nouveau petit ami, Pete Davidson.

