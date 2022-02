Pékin a annoncé lundi avoir imposé des sanctions à deux sous-traitants américains de la défense pour une vente d’armes en attente de 100 millions de dollars à Taïwan annoncée plus tôt ce mois-ci. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin a déclaré devant la presse que Pékin sanctionnerait Raytheon Technologies et Lockheed Martin, affirmant que les sociétés sont « des entreprises industrielles militaires qui participent depuis longtemps aux ventes d’armes des États-Unis à la région chinoise de Taïwan ».

« La Chine exhorte une fois de plus le gouvernement américain et les parties concernées à respecter le principe d’une seule Chine et les stipulations des trois communiqués conjoints sino-américains, et à cesser les ventes d’armes et les relations militaires avec Taiwan », a déclaré Wenbin. Le porte-parole a indiqué que la Chine continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre résolument sa souveraineté et ses intérêts sécuritaires à la lumière de l’évolution de la situation. En début de mois, le Département d’État américain avait informé le Congrès de la vente des armes.

Transactions de gouvernement à gouvernement

La demande avait été formulée par le Bureau de représentation économique et culturelle de Taïpei (TECRO) aux États-Unis, l’ambassade de facto de Taïwan à Washington. TECRO a demandé de l’aide pour maintenir et améliorer son système de défense aérienne Patriot fabriqué aux États-Unis. Raytheon et Lockheed Martin sont répertoriés comme maîtres d’œuvre de l’accord. Interrogé par The Hill sur les sanctions, Lockheed a déclaré que « les ventes militaires à l’étranger sont des transactions de gouvernement à gouvernement, et nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement américain sur toutes les ventes militaires à des clients internationaux ».

Atteinte aux intérêts de sécurité de la Chine

Le diplomate a déclaré lundi que l’accord « viole gravement le principe d’une seule Chine et les stipulations des trois communiqués conjoints sino-américains », ajoutant qu’il « porte gravement atteinte à la souveraineté et aux intérêts de sécurité de la Chine, et porte gravement atteinte aux relations sino-américaines et à la paix et à la stabilité à travers le détroit de Taiwan ». Rappelons que ce n’est pas la première fois que Pékin sanctionne des sous-traitants de la défense basés aux États-Unis pour des ventes d’armes à Taïwan. En octobre 2020, Pékin avait sanctionné Lockheed Martin et Raytheon ainsi que Boeing Defence et d’autres sous-traitants en raison de pareilles transactions.

Applis LNT : Android - Iphone